The List: Law firms, Aug. 13, 2018

Firm and local managing partner Total number of local attorneys Largest areas of practice 1 Lewis Brisbois Bisgaard & Smith

6385 S. Rainbow Blvd., Suite 600

Las Vegas, NV 89118

702-893-3383 • lewisbrisbois.com

Darrell Dennis 62 general liability, professional liability, bad faith litigation 2a Snell & Wilmer

3883 Howard Hughes Parkway, Suite 1100

Las Vegas, NV 89169

702-784-5200 • swlaw.com

Alex Fugazzi and Mandy Shavinsky 40 commercial litigation, corporate and securities, real estate 2b Brownstein Hyatt Farber Schreck

100 N. City Parkway, Suite 1600

Las Vegas, NV 89106

702-382-2101 • bhfs.com

Ellen Schulhofer 40 transactional (corporate/real estate/IP/ERISA), gaming and litigation (commercial/bankruptcy) 4 Fennemore Craig

300 S. Fourth Street, Suite 1400

Las Vegas, NV 89101

702-692-8000 • fennemorecraig.com

Mark Hawkins 38 commercial litigation, real estate & finance, government affairs 5 Hutchison & Steffen

10080 W. Alta Drive, Suite 200

Las Vegas, NV 89145

702-385-2500 • hutchlegal.com

John Steffen 37 business law and commercial litigation, trust and probate litigation, and election and campaign law 6 Marquis Aurbach Coffing

10001 Park Run Drive

Las Vegas, NV 89145

702-382-0711 • maclaw.com

Terry Coffing 35 litigation, real property, corporate/business 7a Kolesar & Leatham

400 S. Rampart Blvd., Suite 400

Las Vegas, NV 89145

702-362-7800 • klnevada.com

Robert Kolesar and Nile Leatham 31 business law, administrative/liquor law and commercial/complex litigation 7b Alverson, Taylor, Mortensen & Sanders

6605 Grand Montecito Parkway

Las Vegas, NV 89149

702-384-7000 • alversontaylor.com

Bruce Alverson 31 commercial transactions, real estate, civil litigation 7c Holland & Hart

9555 Hillwood Drive, Second Floor

Las Vegas, NV 89134

702-222-2500 • hollandhart.com

Connie Akridge 31 construction, litigation, health care 10 Greenberg Traurig

3773 Howard Hughes Parkway, Suite 400

North Las Vegas, NV 89169

702-792-3773 • gtlaw.com/en/locations/las-vegas

Managing Shareholders: Michael Bonner and Jim Mace 27 litigation; corporate & securities; and real estate 11 Richard Harris Law Firm

801 S. Fourth Street

Las Vegas, NV 89101

702-444-4444 • richardharrislaw.com

Joshua Harris 25 personal injury, workers’ compensation and Social Security 12 Lewis Roca Rothgerber Christie

3993 Howard Hughes Parkway, Suite 600

Las Vegas, NV 89169

702-949-8200 • lrrc.com

Joel Henriod 24 litigation, gaming and business transactions 13a McDonald Carano

2300 W. Sahara Ave., Suite 1200

Las Vegas, NV 89102

702-873-4100 • mcdonaldcarano.com

Jeff Silvestri 22 commercial litigation and construction, gaming and commercial real estate, tax planning and trust estate and wealth preservation 13b Howard & Howard Attorneys

Wells Fargo Tower, 3800 Howard Hughes Parkway, Suite 1000

Las Vegas, NV 89169

702-257-1483 • howardandhoward.com

Arthur O. Rogers II 22 intellectual property; mergers and acquisitions; commercial litigation 15a Kaempfer Crowell

1980 Festival Plaza Drive, Suite 650

Las Vegas, NV 89135

702-792-7000 • kcnvlaw.com

Bob Gronauer 19 land use, zoning and government affairs, real estate and construction, litigation 15b Dickinson Wright

8363 West Sunset Road, Suite 200

Las Vegas, NV 89113

702-550-4400 • dickinsonwright.com

Michael N. Feder 19 business/commercial/estate litigation; gaming & regulatory; intellectual property & IP litigation 17 Ballard Spahr

One Summerlin, 1980 Festival Plaza Drive, Suite 900

Las Vegas, NV 89135-2658

702-471-7000 • ballardspahr.com

Robert Kim 18 litigation, business and finance, and real estate 18 Messner Reeves

8945 W. Russell Road, Suite 300

Las Vegas, NV 89148

702-363-5100 • messner.com

Mark B. Schellerup 15 business litigation, comprehensive liability litigation and insurance/coverage litigation 19a Sklar Williams

410 S. Rampart Blvd., Suite 350

Las Vegas, NV 89145

702-360-6000 • sklar-law.com

Alan C. Sklar 14 health care, securities, commercial litigation 19b Solomon Dwiggins and Freer

9060 W. Cheyenne Ave.

Las Vegas, NV 89129

702-853-5483 • sdfnvlaw.com

Dana Dwiggins 14 trust and estate litigation, business litigation, and probate 19c De Castroverde Law Group

1149 S. Maryland Parkway

Las Vegas, NV 89104

702-813-0044 • dlgteam.com

Alex De Castroverde 14 personal injury, immigration and criminal defense 19d Kemp, Jones & Coulthard

3800 Howard Hughes Parkway, 17th Floor

Las Vegas, NV 89169

702-385-6000 • kempjones.com

J. Randall Jones 14 complex commercial litigation, products liability and real property litigation 23 Kravitz, Schnitzer & Johnson

8985 S. Eastern Ave., Suite 200

Las Vegas, NV 89123

702-362-6666 • ksjattorneys.com

Martin J. Kravitz 11 catastrophic personal injury defense, real estate and banking, and insurance coverage and bad faith 24 Jolley Urga Woodbury Holthus & Rose

330 S. Rampart Blvd.

Las Vegas, NV 89145

702-699-7500 • juwlaw.com

William R. Urga 10 civil litigation, privilege licensing, personal injury 24b Christian, Kravitz, Dichter, Johnson & Sluga

8985 S. Eastern Ave., Suite 200

Las Vegas, NV 89123

702-362-6666 • ckllclaw.com

Martin J. Kravitz 10 insurance coverage, insurance bad faith and white-collar criminal defense 24c Pisanelli Bice

400 S. Seventh St., Suite 300

Las Vegas, NV 89101

702-214-2100 • pisanellibice.com

Debra Spinelli 10 complex commercial litigation, appellate law and gaming litigation 24d Bailey Kennedy

8984 Spanish Ridge Ave.

Las Vegas, NV 89148

702-562-8820 • baileykennedy.com

John R. Bailey 10 business litigation; hospital and healthcare law; real estate 28a Edward M. Bernstein & Associates

500 S. Fourth St.

Las Vegas, NV 89101

702-240-0000 • edbernstein.com

Patti Wise 8 personal injury, workers’ compensation, premises 28b Craig P. Kenny & Associates

501 S. Eighth St.

Las Vegas, NV 89101

702-380-2800 • cpklaw.com

Craig P. Kenny 8 personal injury, workers’ compensation and criminal defense 28c Rice Reuther Sullivan & Carroll

3800 Howard Hughes Parkway, Suite 1200

Las Vegas, NV 89169

702-732-9099 • rrsc-law.com

Stephen Rice 8 commercial real estate, business, corporate and licensing 28d Bertoldo, Baker, Carter and Smith

7408 W. Sahara Ave.

Las Vegas, NV 89117

702-800-0000 • nvlegaljustice.com

John Bertoldo 8 personal injury, medical malpractice, and wrongful death 28e Jeffrey Burr

2600 Paseo Verde Parkway, Suite 200

Henderson, NV 89074

702-433-4455 • jeffreyburr.com

Jeff Burr 8 estate planning, probate, trust administration 28f Armstrong Teasdale

3770 Howard Hughes Parkway, Suite 200

Las Vegas, NV 89169

702-678-5070 • armstrongteasdale.law

Kevin Stolworthy, Las Vegas Managing Attorney; John Beulick, Managing Partner 8 litigation, intellectual property, construction 34a McCormick Barstow

8337 W. Sunset Road, Suite 350

Las Vegas, NV 89113

702-949-1100 • mccormickbarstow.com

Jonathan Carlson 7 insurance coverage, litigation, business 34b Peel Brimley

3333 E. Serene Ave., Suite 200

Henderson, NV 89052

702-990-7272 • peelbrimley.com

Richard L. Peel 7 construction, litigation and business/corporate 36a Goldsmith & Guymon

2055 Village Center Circle

Las Vegas, NV 89134

702-873-9500 • goldguylaw.com

Dara Goldsmith and Marjorie Guymon 6 bankruptcy, estate planning and domestic 36b Naqvi Injury Law

9500 W. Flamingo Road, Suite 104

Las Vegas, NV 89147

702-553-1000 • naqvilaw.com

Farhan Naqvi 6 personal injury, motor vehicle accidents, product liability 36c Fisher Phillips

300 S. 4th Street, Suite 1500

Las Vegas, NV 89101

702-252-3131 • fisherphillips.com

Mark Ricciardi 6 labor relations, employment law, harassment and discrimination lawsuits 36d Oshins & Associates

1645 Village Center Circle, Suite 170

Las Vegas, NV 89134

702-341-6000 • oshins.com

Steve Oshins 6 estate planning, asset protection, probate 36e Right Lawyers

600 S. Tonopah Drive, Suite 300

Las Vegas, NV 89106

702-914-0400 • rightlawyers.com

Stacy Rocheleau 6 divorce lawyer, legal separation, child custody 41a Sylvester & Polednak

1731 Village Center Circle

Las Vegas, NV 89134

702-952-5200 • sylvesterpolednak.com

Donald Polednak 5 commercial litigation, creditor rights in bankruptcy, eminent domain 41b Maier Gutierrez & Associates

8816 Spanish Ridge Ave.

Las Vegas, NV 89148

702-629-7900 • mgalaw.com

Jason Maier and Joseph Gutierrez 5 personal injury, employment discrimination, business disputes and litigation 41c Cogburn Law

2580 St. Rose Parkway, Suite 330

Henderson, NV 89074

702-748-7777 • cogburnlaw.com

Jamie S. Cogburn 5 personal injury, consumer rights 44a Ayon Burk Injury Law

8716 Spanish Ridge Ave., Suite 115

Las Vegas, NV 89148

702-600-3200 • ayonburk.com

Luis A. Ayon 4 personal injury 44b Naylor & Braster, Attorneys at Law

1050 Indigo Drive, Suite 200

Las Vegas, NV 89145

702-420-7000 • naylorandbrasterlaw.com

Jennifer Braster & John Naylor 4 litigation, construction law, appellate law 44c Leah Gutierrez

5450 W. Sahara Ave., Suite 330

Las Vegas, NV 89146

702-850-7798 • morrislawcenter.com

Sarah A Morris 4 estate planning, litigation, business 44d Duane Morris

100 N. City Parkway

Las Vegas, NV 89106

702-868-2600 • duanemorris.com

Dominica Anderson 4 commercial litigation, banking and insurance coverage 48a Peterson Baker

10001 Park Run Drive

Las Vegas, NV 89145

702-786-1001 • petersonbaker.com

Tamara Beatty Peterson 3 commercial and complex litigation and appeals 48b O’Reilly Law Group

325 S. Maryland Parkway

Las Vegas, NV 89101

702-382-2500 • oreillylawgroup.com

John F. O’Reilly and Timothy R. O’Reilly 3 litigation/personal injury, business law/real estate, gaming law 50a Cardenas Law Group

321 N. Pecos, Suite 300

Henderson, NV 89074

702-538-8883 • cardenaslawgrouplv.com

Robert Cardenas 2 personal injury 50b Ellsworth & Bennion

777 N. Rainbow Blvd., Suite 270

Las Vegas, NV 89107

702-767-9987 • silverstatelaw.com

Charles W. Bennion, Esq. 2 business/corporate, civil, immigration 50c Morris Estate Planning Attorneys

3333 E. Serene Ave., Suite 200

Henderson, NV 89074

702-471-0990 • morrisep.com

Gregory J. Morris 2 estate planning, probate, asset protection 50d Bongiovi Law Firm

2620 Regatta Drive, Suite 102

Las Vegas, NV 89128

702-485-1200 • bongiovilaw.com

Gina Bongiovi 2 corporate formation, business transactions, commercial real estate 50e Borg Law Group

8988 W. Cheyenne Ave., Suite 150

Las Vegas, NV 89129

702-318-8808 • borglawgroup.com

Brooke Borg, Esq. 2 business law, estate planning & probate 50f Kling Law Offices

8906 Spanish Ridge Ave., Suite 100

Las Vegas, NV 89148

702-304-1561 • klinglawoffices.com

Michael Kling 2 estate planning, business succession planning and wealth preservation 50g Zentz & Zentz Attorneys at Law

601 S. 10th St., 102

Las Vegas, NV 89101

702-800-3190 • zentzlaw.com

Erik Zentz 2 personal injury, criminal defense, DUI defense 57a Ross C. Goodman

520 S. Fourth St.

Las Vegas, NV 89101

702-383-5088 • rosscgoodman.com

Ross C. Goodman 1 criminal defense 57b Gordon Law

6655 S. Cimarron, Suite 200

Las Vegas, NV 89113

702-527-5557 • gordonlawlv.com

Aviva Gordon 1 business entity formation and maintenance, strategic planning and litigation 57c McDonald Law Group

203 S. Water St., Suite 300

Henderson, NV 89015

702-448-4962 • mcdonaldlawgroup.com

Rena McDonald 1 family law, estate planning and bankruptcy

Source: VEGAS INC research. It is not the intent of this list to endorse the participants or to imply that the listing of a company indicates its quality. This list is a representation of the companies who responded to our request for information. Although every attempt is made to ensure the accuracy and thoroughness of VEGAS INC charts, omissions sometimes occur and some businesses do not respond. Please send corrections or additions to [email protected]

